Российской певице Чичериной заочно предъявили обвинения на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила российской певице Юлии Чичериной обвинения еще по трем уголовным статьям. Об этом сообщается в телеграм-канале СБУ.

"СБУ предъявила обвинения российской певице Чичериной", – говорится в сообщении.

Артистке вменяют вину за выступления в освобожденных РФ населенных пунктах, записи патриотических видеороликов и призывы к ВСУ сложить оружие. Помимо этого, Чичерину обвинили в оправдании действий России и посягательстве на территориальную целостность Украины.

До этого СБУ заочно обвинила главу ЛНР Леонида Пасечника в коллаборационизме. На Украине Пасечнику грозит до 10 лет лишения свободы за проведение выборов в Нарсовет ЛНР и других органов республики, а также за вступление в должность главы Луганской Республики.

