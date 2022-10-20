Путин присвоил певице Чичериной звание заслуженного артиста РФ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин присвоил рок-певице Юлии Чичериной звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ президента размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Присвоить почетное звание "Заслуженный артист РФ" Чичериной Юлии Дмитриевне – певице, город Москва", – говорится в документе.

23 сентября Чичерина приняла участие в акции "Своих не бросаем!" на Манежной площади в Москве, организованной в поддержку референдумов в Донбассе. Мероприятие организовали по инициативе ОНФ и комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

8 октября Чичерина была внесена в санкционный список Европейского союза вместе с певцом Олегом Газмановым, лидером группы "Любэ" Николаем Расторгуевым, философом и идеологом "Русского мира" Александром Дугиным и другими российскими деятелями.

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