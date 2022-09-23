Почти 50 тыс человек участвуют в Москве в акции в поддержку референдумов в Донбассе

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Почти 50 тысяч человек принимают участие в согласованной акции в Москве в поддержку референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Мероприятие "Своих не бросаем!" началось на Манежной площади в Москве. Акцию организовали по инициативе ОНФ и комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. На согласованный митинг пришли также артисты и музыканты, включая Юлия Чичерину, Владимира Машкова, Александра Ф. Скляра и Shaman. Многие жители столицы пришли на акцию с российскими флагами.

Референдумы о вхождении в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей начались 23 сентября. Власти этих территорий практически одновременно приняли соответствующее решение.

