В центре Москвы собираются люди под патриотическим лозунгом "Своих не бросаем!"

Фото: телеграм-канал Baza

В Москве на Манежной площади начали собираться люди для участия в патриотической акции "Своих не бросаем!", которая проводится в поддержку референдумов о вхождении в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Мероприятие организованно по инициативе ОНФ и комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Участниками акции стали представители общественных объединений, политических партий и национально-культурных автономий. Кроме того, пришли на мероприятие и гражданские активисты, а также артисты и музыканты, например Юлия Чичерина, Владимир Машков, Александр Ф.Скляр и Shaman.

Многие жители столицы пришли на акцию с российскими флагами. Все собравшиеся предварительно прошли процедуру досмотра.

Планируется, что мероприятие завершится в 19:00.

Референдумы о вхождении в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей начались 23 сентября. Власти этих территорий практически одновременно приняли соответствующее решение.

По данным ЦИК Херсона, принять участие в голосовании могут около 750 тысяч человек. В Запорожье ожидают, что свой выбор сделают около 500 жителей. В ДНР подготовили 1,5 миллиона бюллетеней для потенциальных голосующих.

Беженцы смогут проголосовать на участках в нескольких регионах России. Информация о ходе референдумов будет размещена в телеграм-каналах, которые ЦИК ДНР и ЛНР создали перед началом голосования.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, в случае положительного решения на референдумах в Донбассе будут предприняты действия со стороны парламента и президента РФ. Он добавил, что для проведения референдумов был обеспечен необходимый уровень безопасности.

