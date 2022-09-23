В центре Москвы собираются люди под патриотическим лозунгом "Своих не бросаем!"

Фото: телеграм-канал Baza
В Москве на Манежной площади начали собираться люди для участия в патриотической акции "Своих не бросаем!", которая проводится в поддержку референдумов о вхождении в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Мероприятие организованно по инициативе ОНФ и комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.
Участниками акции стали представители общественных объединений, политических партий и национально-культурных автономий. Кроме того, пришли на мероприятие и гражданские активисты, а также артисты и музыканты, например Юлия Чичерина, Владимир Машков, Александр Ф.Скляр и Shaman.
Многие жители столицы пришли на акцию с российскими флагами. Все собравшиеся предварительно прошли процедуру досмотра.
Планируется, что мероприятие завершится в 19:00.
Референдумы о вхождении в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей начались 23 сентября. Власти этих территорий практически одновременно приняли соответствующее решение.
По данным ЦИК Херсона, принять участие в голосовании могут около 750 тысяч человек. В Запорожье ожидают, что свой выбор сделают около 500 жителей. В ДНР подготовили 1,5 миллиона бюллетеней для потенциальных голосующих.
Беженцы смогут проголосовать на участках в нескольких регионах России. Информация о ходе референдумов будет размещена в телеграм-каналах, которые ЦИК ДНР и ЛНР создали перед началом голосования.
По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, в случае положительного решения на референдумах в Донбассе будут предприняты действия со стороны парламента и президента РФ. Он добавил, что для проведения референдумов был обеспечен необходимый уровень безопасности.
Процесс вхождения Донбасса и освобожденных территорий в состав РФ пройдет быстро – Песков
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: