Песков рассказал о действиях властей РФ после положительного решения на референдумах

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в случае положительного решения на референдумах в Донбассе будут предприняты действия со стороны парламента РФ и Владимира Путина.

"Я точно не могу сказать. Я фактически убежден, что это будет достаточно быстро", – передает его слова ТАСС.

Представитель Кремля подтвердил необходимый уровень безопасности, обеспеченный для проведения голосования.



"Пока мы исходим из того, что безопасность обеспечена для должного уровня проведения референдумов", – сказал пресс-секретарь Путина.

Песков подчеркнул, что в случае положительного решения на референдумах Россия будет рассматривать атаки киевского режима в качестве нападения на собственные территории.

Накануне проведения референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках 97% жителей выступили за вхождение регионов в состав России.

В Запорожской и Херсонской областях выход из состава Украины и присоединение к России поддержали 87 и 89% соответственно. Участие в референдумах там планировали принять 80 и 69% жителей соответственно.

Референдумы о вхождении в состав РФ начались в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях утром 23 сентября. Голосование продлится до 27 сентября.

