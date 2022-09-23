Песков рассказал о действиях властей РФ после положительного решения на референдумах

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в случае положительного решения на референдумах в Донбассе будут предприняты действия со стороны парламента РФ и Владимира Путина.
"Я точно не могу сказать. Я фактически убежден, что это будет достаточно быстро", – передает его слова ТАСС.
Представитель Кремля подтвердил необходимый уровень безопасности, обеспеченный для проведения голосования.
"Пока мы исходим из того, что безопасность обеспечена для должного уровня проведения референдумов", – сказал пресс-секретарь Путина.
Песков подчеркнул, что в случае положительного решения на референдумах Россия будет рассматривать атаки киевского режима в качестве нападения на собственные территории.
Накануне проведения референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках 97% жителей выступили за вхождение регионов в состав России.
В Запорожской и Херсонской областях выход из состава Украины и присоединение к России поддержали 87 и 89% соответственно. Участие в референдумах там планировали принять 80 и 69% жителей соответственно.
Референдумы о вхождении в состав РФ начались в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях утром 23 сентября. Голосование продлится до 27 сентября.
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