В МИД Швейцарии вызвали посла РФ, осудив проведение референдумов в Донбассе

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Представители МИД Швейцарии 22 сентября вызвали посла РФ в Берне и проинформировали его об отрицательной позиции в отношении референдумов по вхождению ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Швейцарии.

"Референдумы, которые сейчас проводятся на частично оккупированных Россией территориях, нарушают конституцию Украины, незаконны с точки зрения международного права и не соответствуют законодательству", – говорится в сообщении правительства.

Там отметили, что ранее аналогичную позицию изложил президент Швейцарии Иньяцио Кассис в разговоре с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке 21 сентября.

Как следует из заявления швейцарских властей, страна не будет признавать результаты ни одного из референдумов. В связи с подобными действиями России Швейцария не исключает возможность поддержки санкций, которые могут ввести из-за референдумов в Донбассе.

"ЕС объявил о новых санкциях в связи с проведением этих так называемых референдумов. Если они будут реализованы, Федеральный совет рассмотрит вопрос об их принятии", – добавляется в сообщении.

В пятницу, 23 сентября, референдумы о вхождении в состав РФ начались в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Голосование продлится до 27 сентября включительно.

Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах России. По данным представительства ДНР, в Москве будут работать 20 участков.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проживающие на территориях Запорожской, Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР имеют право на самоопределение. Подобное заявление было сделано в ответ на угрозы со стороны Евросоюза.

В своем обращении Володин подчеркнул, что все желающие принять участие в референдумах могут сделать выбор свободно и без страха.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

