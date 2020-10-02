Директор Чичериной сообщил, что певица не пострадала при обстреле в Карабахе

Фото: vk.com/chicherinka

Певице Юлии Чичериной удалось выбраться из-под обстрела в Нагорном Карабахе, она не пострадала. Об этом сообщил ТАСС директор певицы Ларион Колесов.

"Она выбралась из обстрела. Жива, здорова, с ней все в порядке", – сказал Колесов.

Также Чичерина дала видеоинтервью журналисту Семену Пегову, в котором рассказала о произошедшем.

"Мы уже пересекли границу, мы были здесь, в Карабахе. <…> Машины остановились, прятаться было негде. Мы спрятались под навесиком таким от закрытой торговой лавочки. Я видела, как прячутся бабули, дети", – рассказала артистка.



Видео: YouTube

Ранее в окружении певицы сообщили, что она попала под обстрел азербайджанских беспилотников, ее телефон был выключен.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился 27 сентября. Страны обвинили другу друга в провокациях и эскалации обстановки в Нагорном Карабахе.

Обе стороны заявляли об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение. Кроме того, в Азербайджане объявили частичную мобилизацию.

До этого Армения заявила о третьем сбитом самолете ВВС Азербайджана. Так, в армянском ведомстве говорили, что армия Карабаха уничтожила два азербайджанских самолета, два вертолета, а также шесть беспилотников.