Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Певица Юлия Чичерина, которая находилась в Нагорном Карабахе, попала под обстрел азербайджанских беспилотников. В настоящий момент дозвониться до артистки невозможно, заявили ТАСС в ее окружении.

"Да, она попала под обстрел. Подробностей пока не знаем, но мы все в шоке от этой новости. Ее номер выключен", – говорится в сообщении знакомых.

Ранее сообщалось, что Чичерина и ее муж оказалась под обстрелом, когда следовали к Степанакерту. Сейчас неизвестно, где находится артистка.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился 27 сентября. Страны обвинили другу друга в провокациях и эскалации обстановки в Нагорном Карабахе.

Обе стороны заявляли об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение. Кроме того, в Азербайджане объявили частичную мобилизацию.

До этого Армения заявила о третьем сбитом самолете ВВС Азербайджана. Так, в армянском ведомстве говорили, что до полудня армия Карабаха уничтожила два азербайджанских самолета, два вертолета, а также шесть беспилотников.