На Украине заочно предъявили обвинения певцу Shaman

Фото: Агентство "Москва"/ Сергей Киселев

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому артисту Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.), передает ТАСС со ссылкой на СБУ.

Певца обвинили в признании правомерными действий России, а также "глорификации" представителей Вооруженных сил РФ.

До этого Shaman был включен в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Соответствующее решение приняло министерство культуры и информполитики страны.

Ранее СБУ заочно предъявляла обвинения народному артисту России и депутату Госдумы Дмитрию Певцову. Его обвиняли в публичных призывах к свержению конституционного строя и захвату государственной власти, в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в призывах к войне. Артист был приговорен к 10 годам лишения свободы на Украине.