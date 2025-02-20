Народный артист РФ Певцов заочно приговорен к 10 годам тюрьмы на Украине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народный артист РФ и депутат Госдумы Дмитрий Певцов заочно приговорен к 10 годам лишения свободы на Украине. Это следует из телеграм-канала Службы безопасности Украины (СБУ).

"Злоумышленнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – подчеркнула украинская служба.

Однако СБУ не уточнила, о каком конкретно имуществе Певцова идет речь. Кроме того, служба указала на то, что артист не раз распространял "антиукраинские нарративы" и призывал к захвату власти на Украине.

Певцову заочно предъявляли обвинения на Украине еще в феврале прошлого года. Его обвиняли в публичных призывах к свержению конституционного строя и захвату государственной власти, в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в призывах к войне.

Офис генпрокурора Украины также утверждал, что актер в 2014 году выступил за присоединение Крыма к России и заявлял о своем участии как политика в спецоперации.

