20 февраля, 20:28Культура
Народный артист РФ Певцов заочно приговорен к 10 годам тюрьмы на Украине
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Народный артист РФ и депутат Госдумы Дмитрий Певцов заочно приговорен к 10 годам лишения свободы на Украине. Это следует из телеграм-канала Службы безопасности Украины (СБУ).
"Злоумышленнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – подчеркнула украинская служба.
Однако СБУ не уточнила, о каком конкретно имуществе Певцова идет речь. Кроме того, служба указала на то, что артист не раз распространял "антиукраинские нарративы" и призывал к захвату власти на Украине.
Певцову заочно предъявляли обвинения на Украине еще в феврале прошлого года. Его обвиняли в публичных призывах к свержению конституционного строя и захвату государственной власти, в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в призывах к войне.
Офис генпрокурора Украины также утверждал, что актер в 2014 году выступил за присоединение Крыма к России и заявлял о своем участии как политика в спецоперации.