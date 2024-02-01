На Украине заочно предъявили обвинения Дмитрию Певцову

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Актеру и депутату Госдумы Дмитрию Певцову заочно предъявили обвинения на Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале офиса генпрокурора Украины.

Уточняется, что ему вменяют обвинения в публичных призывах к свержению конституционного строя и захвату государственной власти, в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в призывах к войне.

По информации ведомства, Певцов в 2014 году выступил за присоединение Крыма к РФ и заявлял о своем участии как политика в СВО.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника следственного отдела Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Просняка за попытку незаконно привлечь к уголовной ответственности журналиста информагентства РИА Новости Кирилла Вышинского.