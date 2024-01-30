Суд в Москве заочно арестовал начальника следственного отдела СБУ Просняка

Фото: Следственный комитет РФ

Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника следственного отдела Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Просняка за попытку незаконно привлечь к уголовной ответственности журналиста информагентства РИА Новости Кирилла Вышинского. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Инстанция постановила арестовать Просняка на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ или с момента его задержания в стране. Ему вменяют вину по части 2 статьи 299 УК РФ ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела").

"Причиной уголовного преследования стала попытка незаконного привлечения к уголовной ответственности журналиста Вышинского", – сообщили в суде.

Помимо заочного ареста и предъявления обвинений, Просняка объявили в розыск.

До этого МВД РФ объявило в розыск командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Олещука. Его заочно обвинили в террористическом акте после атаки беспилотников на территорию России.

