Суд на Украине заочно приговорил к 15 годам колонии более 50 депутатов Госдумы

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Украинский суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы 52 депутатов Госдумы, обвиняемых в посягательстве на территориальную целостность Украины, сообщает РИА Новости.

По данным СБУ, 15 февраля 2022 года российские чиновники поддержали постановление об обращении к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.

Дела против депутатов завели по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". В отношении еще 23 парламентариев обвинительные акты направили в суд.

Ранее стало известно, что суд в Одессе заочно приговорил губернатора Херсонской области Владимира Сальдо к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Его обвинили в финансировании региональной службы безопасности, которую Киев считает "не предусмотренным законом вооруженным формированием". Вместе с тем суд заявил, что Сальдо нарушил законы и обычаи войны.

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