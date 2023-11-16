СБУ заочно предъявила обвинение главе Минэнерго РФ

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Министру энергетики России Николаю Шульгинову предъявили заочные обвинения на Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале СБУ.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на подсанкционного Николая Шульгинова – министра энергетики России", – говорится в сообщении.

СБУ обвинила главу российского ведомства в ряде преступлений, включая посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Это связано с работой Шульгинова над подключением к единой энергосистеме России энергообъектов в Херсонской области.

Ранее стало известно, что суд в Одессе заочно приговорил губернатора Херсонской области Владимира Сальдо к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Его обвинили в финансировании региональной службы безопасности, которую Киев считает "не предусмотренным законом вооруженным формированием". Вместе с тем суд заявил, что Сальдо нарушил законы и обычаи войны.

До этого МВД России объявило в розыск генералов Украины Михаила Драпатого и Виктора Николюка. Их ищут по статье Уголовного кодекса РФ.

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