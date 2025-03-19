СБУ объявила в розыск телеведущего Бориса Корчевникова

Фото: РИА Новостив/Виталий Белоусов

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского телеведущего, гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова. Ему заочно предъявлено обвинение по трем уголовным статьям, сообщается в телеграм-канале СБУ.

Корчевникова обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, оправдании действий России и прославлении военнослужащих ВС РФ, а также в незаконном пересечении границы. В спецслужбе отметили, что телеведущий поддерживает российские войска не только в телевизионных эфирах, но и лично во время поездок в Донбасс.

Как заявила СБУ, телеканал "Спас" является "рупором Кремля", распространяющим пропаганду на внутреннюю аудиторию России, а сам Корчевников "скрывается" от уголовного преследования в России.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело в отношении российского певца Григория Лепса. Дело против артиста открыто из-за его поддержки специальной военной операции на Украине. В частности, заявляют в ведомстве, певец обещал по 1 миллиону рублей за каждый уничтоженный украинский танк, а также финансирует боевые действия и передает Вооруженным силам России бронежилеты, комплекты нательного белья и продукты питания.

Кроме того, СБУ в заочном порядке выдвинула обвинения против российского актера и сценариста Ивана Охлобыстина по трем уголовным статьям. Речь идет о посягательстве на территориальную целостность Украины, поддержке СВО и прославлении военнослужащих Вооруженных сил РФ, уточнили в спецслужбе.