СБУ возбудила дело против Григория Лепса

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении российского певца Григория Лепса. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В СБУ уточнили, что дело против Лепса открыто из-за его поддержки специальной военной операции на Украине. В частности, заявляют в ведомстве, певец обещал по 1 миллиону рублей за каждый уничтоженный украинский танк, финансирует боевые действия и передает Вооруженным силам России бронежилеты, комплекты нательного белья и продукты питания.

Артисту предъявлено заочное обвинение. В службе отметили, что Лепс скрывается от правосудия на территории России, поэтому "продолжаются комплексные меры для его привлечения к ответственности за преступления" против Украины.

В конце 2024-го на Украине российского певца SHAMAN (Ярослав Дронов) включили в список угрожающих нацбезопасности лиц. Соответствующее решение приняло министерство культуры и информполитики страны. Также ведомство внесло в список актера Алексея Кравченко. Сейчас в черном списке находятся 213 деятелей культуры и искусства.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело после публикации в СМИ заявлений главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) о необходимости скорейших переговоров и угрозе существованию Украины. Украинские издания сообщали, что Буданов на закрытой встрече в Верховной раде предупредил об угрозе существования Украины, если до конца лета 2025 года не начнутся переговоры.