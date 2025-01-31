СБУ возбудила дело после утечки в СМИ слов Буданова о переговорах

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Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело после публикации в СМИ заявлений главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) о необходимости скорейших переговоров и угрозе существованию Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова секретаря парламентского комитета по нацбезопасности, обороны и разведке Романа Костенко.

Он не уточнил, в отношении кого было заведено дело, заявив только, что вопрос касается национальной безопасности и утечки закрытой информации.

Украинские издания сообщали, что Буданов на закрытой встрече в Верховной раде предупредил об угрозе существования Украины, если до конца лета 2025 года не начнутся переговоры.

В Госдуме отметили, что слова Буданова о положении ВСУ свидетельствуют о существовании предпосылок для переворота на Украине. По словам депутатов, Буданов как человек, возглавляющий разведку, хорошо осведомлен о внутреннем состоянии ВСУ и может предполагать разные варианты развития событий.