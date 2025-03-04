СБУ предъявила обвинения актеру Ивану Охлобыстину

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Служба безопасности Украины (СБУ) в заочном порядке выдвинула обвинения против российского актера и сценариста Ивана Охлобыстина по трем уголовным статьям. Ведомство сообщило об этом в телеграм-канале.

По данным службы, Охлобыстин стал фигурантом уголовного дела по статьям, связанным с посягательством на территориальную целостность Украины, поддержкой специальной военной операции на Украине и прославлением военнослужащих Вооруженных сил РФ.

Кроме того, актер "агитировал распространение кремлевского режима" на территории Украины. При этом, отметило ведомство, Кремль за подобные поступки регулярно отмечает актера наградами.

Служба провела лингвистическую экспертизу Охлобыстина и выявила признаки "деятельности злоумышленника" в пользу России. В связи с этим в отношении него были возбуждены уголовные дела, однако привлечь по статьям артиста нельзя, так как он находится на территории РФ.

Ранее ведомство предъявило обвинение певцу Григорию Лепсу. По информации пресс-службы СБУ, дело против него открыто из-за его поддержки специальной военной операции. В частности, заявляют в ведомстве, певец обещал по 1 миллиону рублей за каждый уничтоженный украинский танк, финансирует боевые действия и передает Вооруженным силам России бронежилеты, комплекты нательного белья и продукты питания.

Также в конце прошлого года в список угрожающих нацбезопасности Украины лиц включили певца SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов). Помимо него в списке оказался актер Алексей Кравченко. Сейчас в черном списке находятся 213 деятелей культуры и искусства.