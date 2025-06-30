Блогер Апачев заявил, что находится в списках украинских спецслужб для покушения

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Блогер Аким Апачев (настоящее имя – Аким Гасанов) заявил, что давно находится в списках граждан РФ, на которых спецслужбы Украины готовят покушение. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Апачева, при внесении в списки на покушение "за его голову" объявили "некий ценный приз". Он также отметил, что в данном перечне находятся только хорошие люди.

Кроме того, Служба безопасности Украины (СБУ) объявила блогера в розыск. По его словам, данное действие со стороны ведомства является формальностью. При этом мужчина давно числится в базе экстремистского сайта "Миротворец", однако почему в розыск его объявили только сейчас, Апачев не знает.

Тем временем Винницкий городской суд по нескольким статьям УК Украины заочно приговорил Апачева к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ и решение инстанции.

По данным суда, в государственный и международный розыск блогера объявили в сентябре прошлого года. Мужчине вменяют вину по статьям 110, 111-1, 436, 436-2 УК Украины ("Посягательство на территориальную целостность Украины", "Коллаборационная деятельность", "Пропаганда войны", "Поддержка действий РФ на Украине").

В материалах также указано, что в творчестве и публичных выступлениях Апачева прослеживаются "антиукраинские мотивы". Также блогер участвовал в некоторых мероприятиях, направленных на поддержку России.

В частности, 23 сентября 2022 года он принимал участие в акции на Манежной площади в Москве, что было расценено как "противоправная деятельность, направленная на побуждение неопределенного круга лиц к изменению границ территории и государственной границы Украины".

В этот день в Москве состоялся митинг под названием "Своих не бросаем", который был организован в поддержку референдумов о вхождении в состав России Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

В связи с этим суд установил на 15 лет запрет блогеру на работу, направленную на организацию и проведение политических мероприятий. Кроме того, с него будет взыскано 437 долларов в пользу Украины в качестве компенсации расходов на проведение экспертиз.

Весной текущего года Апачев оставил на стенах домов в Судже в Курской области нецензурные граффити. Данные действия возмутили местных жителей, которые назвали рисунки вандализмом и призвали закрасить.

На ситуацию обратил внимание врио губернатора региона Александр Хинштейн. Он оценил действия Апачева как провокацию и неуважительное отношение к людям. В результате блогера оштрафовали на 70 тысяч рублей.

Кроме того, Апачев был оштрафован на 2 тысячи рублей за въезд на территорию Суджи, поскольку мужчина приехал в город, когда там по решению оперштаба был установлен запрет на въезд и передвижение гражданского населения.