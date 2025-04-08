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Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российской телеведущей Ольге Скабеевой, сообщается в телеграм-канале украинского ведомства.

Скабееву обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса, включая якобы посягательство на территориальную целостность Украины, а также распространение "информационно-психологических манипуляций в интересах Москвы".

В 2022 году украинская Генпрокуратура уже предъявляла телеведущей обвинения за якобы призывы к изменению государственных границ страны.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинение российскому телеведущему Владимиру Соловьеву. Его обвинили по пяти статьям Уголовного кодекса, включая якобы пропаганду вооруженных действий.

Кроме того, украинская служба выдвинула обвинения против российского актера Ивана Охлобыстина по трем уголовным статьям. Уточнялось, что он стал фигурантом уголовного дела о посягательстве на территориальную целостность Украины, поддержке СВО и прославлении солдат Вооруженных сил РФ.