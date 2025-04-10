Блогер Апачев оштрафован на 70 тыс руб за нецензурное граффити в Судже

Фото: телеграм-канал WarGonzo

Промышленный районный суд Курска назначил штраф в размере 70 тысяч рублей блогеру Акиму Апачеву, который нарисовал нецензурное граффити в Судже Курской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Как отметили в пресс-службе, по результатам проведенного исследования выяснилось, что граффити в Судже содержали разговорно-сниженную и грубейшую бранную лексику.

Блогер не пришел на судебное заседание, хотя был о нем осведомлен. В суде присутствовал адвокат Апачева Игорь Манаенков. Там злоумышленника признали виновным в соответствии с частью 3 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").

Сообщается, что постановление инстанции может быть обжаловано. Однако Манаенков рассказал, что Апачев не собирается обжаловать приговор и сожалеет, что выбрал неправильную "лингвистическую формулировку".

Видео с нанесением граффити и порчей имущества в Судже Апачев выложил в своем телеграм-канале в марте. Он исписал стены домов различными надписями, включая ненормативную лексику.

Его поступком возмутились местные жители, однако блогер призвал их приехать в город и закрасить надписи. Комментируя это, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал поступок Апачева наглой провокацией.

При этом, уточнил глава региона, власти региона стараются удержать людей от посещения опасных территорий, однако кто-то позволяет себе заниматься вандализмом в городе, где семь месяцев шли тяжелые бои.

Правоохранители, посмотрев видеоролик Апачева, установили его личность и местонахождение. Для выяснения обстоятельств случившегося его пригласили в ближайшее отделение полиции, так как он не является жителем региона. Там он дал объяснения ситуации, после чего сотрудники полиции составили протокол о мелком хулиганстве.