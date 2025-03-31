Полиция составила протокол о хулиганстве на блогера Апачева

Фото: телеграм-канал WarGonzo

Протокол о хулиганстве составили на блогера Акима Апачева, который нанес на стены зданий в Суджанском районе Курской области граффити с нецензурными словами. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Правоохранители УМВД России субъекта просмотрели видео, опубликованное Апачевым, установили его личность и местонахождение. Как отметили в пресс-службе, блогер не является жителем региона, поэтому для выяснения обстоятельств его пригласили в ближайшее отделение полиции, где он дал объяснение ситуации.

В отношении блогера была проведена проверка. Кроме того, эксперты провели лингвистический анализ. После этого сотрудники полиции составили протокол по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").

"Дело об административном правонарушении передано в суд для рассмотрения и принятия решения", – уточнили в ведомстве.

В видео, которое Апачев выложил в своем телеграм-канале, блогер демонстративно занимался порчей имущества, исписывая стены домов различными надписями. Местные жители возмутились его поступком, однако в ответ на это мужчина предложил им приехать в Суджу и самостоятельно закрасить надписи.

В свою очередь, врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что вандализм блогера является наглой провокацией. Он обратил внимание, что власти субъекта стараются удерживать людей от посещения опасных территорий, в то время как кто-то позволяет себе заниматься вандализмом в городе, где семь месяцев шли тяжелые бои.

Позже Хинштейн выразил мнение, что решение о прощении Апачева должны принять жители Курской области, в связи с чем запустил соответствующий опрос. 78% участников опроса заявили, что не верят в извинения Апачева, еще 9% ответили, что верят блогеру.