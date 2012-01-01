Боксер Поветкин вызвал на бой рэпера Апачева, изрисовавшего улицы Суджи

Пользователи Сети возмущены граффити, которые оставил на стенах домов в Судже рэпер Аким Апачев. На резонансную тему высказались врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, боксер Александр Поветкин и местные жители. Подробности скандала – в материале Москвы 24.
"Труба до Киева доведет"
22 марта в телеграм-каналах стало распространяться видео, на котором блогер и рэпер Аким Апачев рисовал на стенах домов и заборах освобожденной Суджи (Курская область). Местами он перекрывал граффити, оставленные отступившими украинскими военными.
"Труба до Киева доведет", "Открытый русский космос", "Так будет с Европой", "Всех убить! Все отнять! Всех любить! Всех обнять!" – гласят цензурные лозунги Апачева, но были и те, что содержали непечатные выражения.
Художества рэпера не нашли отклик у многих пользователей соцсетей: действия Акима возмутили жителей Курской области, ведь для обычных граждан въезд в город запрещен. Кроме того, изображения просто посчитали вандализмом и призвали заставить автора закрасить все граффити.
Сам Апачев в штыки воспринял критику и в комментариях предлагал недовольным местным жителям встретиться и выяснить отношения лично или же самостоятельно закрасить его художества.
Позже Апачев все-таки принес в телеграм-канале извинения тем, кого обидел своими действиями. По словам Акима, он лишь хотел поддержать российских бойцов, а также обозначить присутствие Вооруженных сил РФ на территории города.
Также Аким добавил, что хотел "выразить соучастие" всем местным жителям.
"Верите ли вы в извинения Акима Апачева?"
На сторону возмущенных жителей одним из первых встал врио губернатора региона Александр Хинштейн. В своем блоге политик заявил, что расценивает действия рэпера как наглую провокацию и неуважительное отношение к людям, когда они переживают не самые легкие времена. Он уточнил, что Апачева следует оштрафовать, тем более что факты правонарушений зафиксированы на видео, которые блогер сам же разместил на своей странице в соцсетях.
"Как минимум три состава административного правонарушения в его действиях: нарушение запрета на въезд <...>, использование ненормативной лексики, а также порча имущества и вандализм", – написал Хинштейн.
Позже Хинштейн предложил жителям региона самостоятельно решить, прощать Апачева или нет, с помощью онлайн-голосования.
"Одно дело, когда граффити – это творчество, которое несет глубокий смысл. Другое – когда это вандализм, который уродует облик наших городов", – написала Екатерина в своем блоге, приложив к посту несколько снимков с искусно выполненным стрит-артом.
В свою очередь, почетный гражданин Курской области, боксер Александр Поветкин назвал поведение Апачева полным хамством, подчеркнув, что "забивать встречи для разборок с женщинами – удел трусов и слабаков".
"Суджа – настоящий город-герой. Позволять себе изрисовывать стены матерными граффити, а потом провоцировать местных жителей, чтобы те приехали в простреливаемую зону и закрасили рисунки, недопустимо", – написал спортсмен в своем блоге.
Боксер также бросил вызов блогеру, предложив тому приехать и попытаться выстоять в поединке с ним "хотя бы 30 секунд". Поветкин заявил, что это поможет Апачеву понять, как именно нужно относиться к месту, где земля пропитана кровью мирных жителей и бойцов-освободителей.