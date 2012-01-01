Боксер Поветкин вызвал на бой рэпера Апачева, изрисовавшего улицы Суджи

Пользователи Сети возмущены граффити, которые оставил на стенах домов в Судже рэпер Аким Апачев. На резонансную тему высказались врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, боксер Александр Поветкин и местные жители. Подробности скандала – в материале Москвы 24.

"Труба до Киева доведет"

Фото: телеграм-канал WarGonzo

22 марта в телеграм-каналах стало распространяться видео, на котором блогер и рэпер Аким Апачев рисовал на стенах домов и заборах освобожденной Суджи (Курская область). Местами он перекрывал граффити, оставленные отступившими украинскими военными.

"Труба до Киева доведет", "Открытый русский космос", "Так будет с Европой", "Всех убить! Все отнять! Всех любить! Всех обнять!" – гласят цензурные лозунги Апачева, но были и те, что содержали непечатные выражения.

Художества рэпера не нашли отклик у многих пользователей соцсетей: действия Акима возмутили жителей Курской области, ведь для обычных граждан въезд в город запрещен. Кроме того, изображения просто посчитали вандализмом и призвали заставить автора закрасить все граффити.

Сам Апачев в штыки воспринял критику и в комментариях предлагал недовольным местным жителям встретиться и выяснить отношения лично или же самостоятельно закрасить его художества.

Позже Апачев все-таки принес в телеграм-канале извинения тем, кого обидел своими действиями. По словам Акима, он лишь хотел поддержать российских бойцов, а также обозначить присутствие Вооруженных сил РФ на территории города.

Никого не хотел обидеть. <…> Мои граффити были направлены на то, чтобы поддержать бойцов, которые работают на фронте и ездят через город. Аким Апачев рэпер, блогер

Также Аким добавил, что хотел "выразить соучастие" всем местным жителям.

"Верите ли вы в извинения Акима Апачева?"

Фото: телеграм-канал WarGonzo

На сторону возмущенных жителей одним из первых встал врио губернатора региона Александр Хинштейн. В своем блоге политик заявил, что расценивает действия рэпера как наглую провокацию и неуважительное отношение к людям, когда они переживают не самые легкие времена. Он уточнил, что Апачева следует оштрафовать, тем более что факты правонарушений зафиксированы на видео, которые блогер сам же разместил на своей странице в соцсетях.

"Как минимум три состава административного правонарушения в его действиях: нарушение запрета на въезд <...>, использование ненормативной лексики, а также порча имущества и вандализм", – написал Хинштейн.

Позже Хинштейн предложил жителям региона самостоятельно решить, прощать Апачева или нет, с помощью онлайн-голосования.





Александр Хинштейн врио губернатора Курской области Извинять или не извинять блогера, изрисовавшего нецензурными граффити стены Суджи, решать не чиновникам: это должно быть решением жителей, в первую очередь тех, для кого Суджа – родной дом. В любом случае состава административного правонарушения это не отменяет, но вопрос к курянам: верите ли вы в извинения Акима Апачева, которые он разместил вчера поздно вечером?

Видео: телеграм-канал WarGonzo

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поддержала политика и заявила, что хулиганство не должно прикрываться патриотизмом.

"Одно дело, когда граффити – это творчество, которое несет глубокий смысл. Другое – когда это вандализм, который уродует облик наших городов", – написала Екатерина в своем блоге, приложив к посту несколько снимков с искусно выполненным стрит-артом.

В свою очередь, почетный гражданин Курской области, боксер Александр Поветкин назвал поведение Апачева полным хамством, подчеркнув, что "забивать встречи для разборок с женщинами – удел трусов и слабаков".

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"Суджа – настоящий город-герой. Позволять себе изрисовывать стены матерными граффити, а потом провоцировать местных жителей, чтобы те приехали в простреливаемую зону и закрасили рисунки, недопустимо", – написал спортсмен в своем блоге.

Боксер также бросил вызов блогеру, предложив тому приехать и попытаться выстоять в поединке с ним "хотя бы 30 секунд". Поветкин заявил, что это поможет Апачеву понять, как именно нужно относиться к месту, где земля пропитана кровью мирных жителей и бойцов-освободителей.



