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Вооруженные силы Украины потеряли в Курской области более 73 410 военнослужащих за все время боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, украинская армия также лишилась 2 664 автомобилей, 301 бронетранспортера, свыше 400 танков и более 330 боевых машин пехоты. Кроме того, Вооруженным силам России удалось уничтожить 301 бронетранспортер, 262 боевые бронированные машины противника.

Вместе с тем ВСУ потеряли 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в числе которых 13 HIMARS и 7 MLRS американского производства, а также более 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

Тем временем за минувшие сутки армия Украины понесла потери в виде 420 военных, бронетранспортера, 12 автомобилей, 4 артиллерийских орудий и стольких же минометов, 2 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и 2 боевых бронированных машин.

Ранее российским военным удалось освободить село Гуево в Курской области. Населенный пункт взяли наступательными действиями подразделений группировки войск "Север".

В связи с этим временно исполняющий обязанности губернатора субъекта Александр Хинштейн заявил, что час окончательного поражения украинской армии в регионе становится все ближе. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что российская армия завершает разгром ВСУ в Курской области.