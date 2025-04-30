Блогер Апачев оштрафован за въезд в Суджу Курской области

Фото: телеграм-канал WarGonzo

Мировой судья судебного участка № 1 города Суджи и Суджанского района Курской области оштрафовал на две тысячи рублей блогера Акима Апачева (настоящее имя – Аким Гасанов. – Прим. ред.) за въезд на территорию Суджи. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Судья признал блогера виновным в совершении административного преступления. Согласно материалам дела, в марте Апачев приехал в Суджу, когда там по решению оперштаба был установлен запрет на въезд и передвижение гражданского населения.

На заседание блогер не явился, его интересы представлял адвокат.

Ранее Апачев оставил на стенах домов в Судже нецензурные граффити. Эти действия возмутили местных жителей. Они назвали рисунки вандализмом и призвали закрасить.

Ситуацией заинтересовался врио губернатора региона Александр Хинштейн. Он заявил, что расценивает действия Апачева как провокацию и неуважительное отношение к людям. В результате блогера оштрафовали на 70 тысяч рублей.