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Большинство бойцов группы "Аида" спецназа "Ахмат", принимавших участие в операции "Поток" по освобождению Суджи в Курской области, проходят лечение из-за долгого нахождения в газовой трубе. Об этом ТАСС рассказал командир "Ахмата" Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"Некоторые из бойцов вернулись в строй, но большинство до сих пор находится на излечении, потому что время, проведенное непосредственно в этой трубе, действительно оказало очень большое воздействие на их внутренние органы. Легкие, дыхательные пути действительно были поражены", – подчеркнул командир "Ахмата".

Генерал-лейтенант уверен, что лечение даст результат и бойцы полностью восстановятся.

12 марта начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что свыше 600 российских военных участвовали в операции по проходу по газовой трубе. Бойцы ВС РФ зашли в тыл украинской армии в Судже, что стало полной неожиданностью для врага. В ходе операции отличились отряды "Ветераны", "Ахмат", 11-я бригада и 30-й полк. В результате действия российских военнослужащих киевская группировка была окружена в Курской области.

Освобождение Суджи ВС РФ произошло 13 марта. Тогда же бойцы смогли освободить населенные пункты Меловой, Подол.

Полное завершение операции по освобождению Курской области от формирований ВСУ состоялось 26 апреля. Вооруженные силы РФ устранили украинских бойцов из оставшегося занятого населенного пункта – села Горналь.