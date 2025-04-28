Песков призвал ориентироваться на данные Путина относительно информации о ВСУ под Курском

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал ориентироваться на данные Владимира Путина в ответ на заявления президента Украины Владимира Зеленского о нахождении украинской армии в Курской области.

"Предлагаю все-таки ориентироваться на слова нашего президента и на доклад начальника Генштаба Российской Федерации (Валерия Герасимова. – Прим. ред.)", – сказал пресс-секретарь российского лидера.

В свою очередь, замглавы Следственного комитета РФ, генерал-полковник Александр Федоров отметил в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда", что разоблачить преступления украинской армии помогает аэрофотосъемка.

Федоров уточнил, что данный вид съемки помогает собрать массу доказательств и найти виновных в преступлениях. Например, аэрофотосъемка была использована при уничтожении украинскими военными Каховской плотины, из-за чего десятки населенных пунктов ушли под воду, погибли многие люди, а также пересох Крымский канал и поля остались без воды, напомнил генерал-полковник.

По словам замглавы СК, в настоящий момент благодаря съемке накопилось большое количество материалов.

"И сейчас главное, чтобы ни один причастный не ушел от ответственности", – подчеркнул он.

Герасимов 26 апреля сообщил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из его доклада следует, что российские войска освободили от украинских формирований последний населенный пункт региона – село Горналь.

В данный момент российские военнослужащие выявляют в освобожденных районах региона отдельных украинских боевиков, которые пытаются укрыться. Полностью проверить и очистить от мин уже удалось 19 населенных пунктов.

По данным Минобороны РФ, украинская армия, отступая из Курской области, установила мины с взрывателями неизвлекаемости, чтобы затруднить процесс разминирования. Украинские боевики оставили в регионе не только мины, но также растяжки и другие ловушки, которые не сможет обнаружить обычный человек, подчеркнули в ведомстве.