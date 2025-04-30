Освободить жителей Суджи от кредитов и налогов призвали в Госдуме

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Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал освободить жителей Суджи в Курской области от всех выплат налогов и кредитов за период оккупации Вооруженными силами Украины (ВСУ), а также за последующие шесть месяцев. Об этом депутат заявил в интервью ТАСС.

Миронов подчеркнул, что речь идет о всех видах налогов – имущественном, подоходном, транспортном, о платежах по жилищно-коммунальным услугам, а также по банковским займам и микрокредитам. По его мнению, государство должно использовать все возможности для поддержки жителей той части Курской области, которая была под оккупацией ВСУ.

Ранее Миронов предложил установить мемориал военным КНДР за помощь в освобождении Курской области. Депутат отметил, что каким должен быть мемориал – решать ветеранам, их родным и жителям Курской области. Он также напомнил, что в столице КНДР в Пхеньяне установлен памятник Освобождение, посвященный солдатам Красной армии.