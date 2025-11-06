Певицу Мэйби Бэйби внесли в базу сайта "Миротворец"

Фото: ТАСС/Евгений Стукалин

Певица Мэйби Бэйби (настоящее имя – Виктория Лысюк) попала в базу украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта.

Исполнительницу внесли в базу 5 ноября. В качестве причины приводится информация о том, что Лысюк в День народного единства приняла участие в отправке гуманитарной помощи в зону СВО.

Ранее в базу сайта попал лучший бомбардир в истории московского "Спартака", футболист Никита Симонян. Он обвиняется в покушении на суверенитет и целостность Украины, а также в публичной поддержке проведения СВО. Сейчас футболисту 98 лет.

Кроме того, на "Миротворце" появились данные трехкратного победителя Олимпийских игр по лыжным гонкам Александра Большунова. В качестве причины указывается поддержка российским спортсменом специальной военной операции.