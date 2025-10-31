На Украине запретили эпизоды "Игры престолов" с Юрием Колокольниковым

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Власти Украины запретили четвертый сезон сериала "Игра престолов" и других фильмов из-за участия в них российского актера Юрия Колокольникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По данным журналистов, ряд стриминговых сервисов по требованию Минкультуры Украины удалил также третий сезон "Белого лотоса", фильмы "Довод" режиссера Кристофера Нолана и "Крейвен-охотник" из-за Колокольникова.

Кроме того, в августе актер был внесен в список угроз национальной безопасности Украины. Причиной стал тот факт, что Колокольников снимался в фильмах, которые финансируются из государственного бюджета России.

Ранее российский актер Павел Деревянко попал в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Поводом для этого послужила его поездка в Донбасс. Более того, владельцы экстремистского ресурса обвинили актера в якобы незаконном пересечении границ Украины, а также в покушении на территориальную целостность государства.

