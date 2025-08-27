Актер Павел Деревянко попал в базу украинского сайта "Миротворец"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский актер Павел Деревянко попал в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом сообщает "Радио 1", ссылаясь на данные ресурса.

Актер оказался внесен в базу после поездки в Донбасс. Также уточняется, что Деревянко попал в "Миротворец" из-за своих высказываний в СМИ.

Кроме того, владельцы экстремистского ресурса обвинили актера в якобы незаконном пересечении границ Украины, а также в покушении на территориальную целостность государства.

Ранее российская певица Татьяна Буланова также появилась в базе данных сайта. Поводом стало ее выступление перед ранеными военными и поддержка спецоперации на Украине. Певица выразила надежду, что ее жизнь станет лучше после размещения в "Миротворце".

