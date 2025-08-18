Певица Буланова прокомментировала свое появление в базе "Миротворца"

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Российская певица Татьяна Буланова выразила надежду на то, что ее жизнь станет лучше после внесения в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом она рассказала в беседе с "Газетой.ру".

"Я действительно люблю свою страну и горжусь ею!" – подчеркнула артистка.

О появлении Булановой в базе "Миротворца" стало известно 18 августа. Поводом для внесения стало выступление певицы перед ранеными военными и поддержка военной операции на Украине. В карточке артистки сказано, что она "покушалась на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Буланову также назвали соучастницей "преступлений против Украины и ее граждан", а в качестве одного из аргументов приводятся слова певицы из интервью, во время которого она сказала, что гордится своей родиной.

Ранее в базе "Миротворца" оказалась певица Анна Asti. Среди причин внесения артистки в реестр числится "нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства". В списке певица находится с 4 октября 2023 года.

