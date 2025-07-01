Певец Сергей Жуков внесен в базу украинского "Миротворца"

Фото: legion-media.com/ТАСС/Михаил Метцель

Российский певец и лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец", сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

Причиной, как указано на сайте, стали выступления исполнителя в Крыму.

Ранее в базу "Миротворца" попал режиссер Сарик Андреасян. Украина обвинила его в якобы нарушении госграницы, незаконной деятельности на территории Крыма, участии в информационных провокациях против Украины.

В списки "Миротворца" также внесли бывшего футболиста российской сборной Владимира Быстрова, который якобы покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины, пропагандировал войну и убийство украинцев.