Экс-футболист сборной России Быстров внесен в базу "Миротворца"

Фото: ТАСС/Валентина Певцова

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров попал в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные портала, передает РИА Новости.

Персональные данные 41-летнего спортсмена появились на сайте в ночь на 26 июня.

Там указывается, что Быстров якобы пропагандировал войну и убийство украинских граждан, покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также участвовал в ряде мероприятий по "героизации военных преступников".

Ранее в списки "Миротворца" был внесен российский хоккеист, капитан клуба "Вашингтон" Александр Овечкин. На сайте указано, что спортсмен якобы оправдывал "агрессию против Украины среди иностранной аудитории".

Также в список попала певица Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек. – Прим. ред.). Против нее указом президента Украины Владимира Зеленского введены персональные санкции.