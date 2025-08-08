Певица Анна Asti внесена в базу "Миротворца"

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Певица Анна Asti была включена в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец", это указано в соответствующем ресурсе.

Среди причин внесения артистки в реестр числится "нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства". В списке сайта певица находится с 4 октября 2023 года.

Ранее в базу "Миротворца" попал российский рэпер Георгий Гергерт, известный под псевдонимом Icegergert. Причинами добавления в список назвали пропаганду "войны", а также "российского фашизма, нацизма и антисемитизма" и поддержку "российской агрессии".

Также в перечне значится блогер Влад Бумага (A4), которого обвинили в участии в мероприятиях по поддержанию информационной политики России и распространению российской пропаганды. В качестве доказательств была приведена ссылка на статью, где говорится о вопросе блогера Владимиру Путину про замедление YouTube в России.