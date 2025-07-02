Блогер Влад Бумага попал в базу украинского сайта "Миротворец"

Фото: vk.com/Влад Бумага

Блогера Влада Бумагу (Влад А4. – Прим. ред.) внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал.

Причиной стали якобы участие в мероприятиях по поддержанию информационной политики России и распространение российской пропаганды. В качестве доказательств приводится ссылка на статью, где говорится о вопросе блогера Владимиру Путину про замедление YouTube в России.

Ранее в базу сайта попал лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков. Причиной, как указывалось на "Миротворце", стали его выступления в Крыму.

Также в перечень внесли режиссера Сарика Андреасяна. Украина, в частности, обвиняла режиссера в нарушении украинской границы и незаконной деятельности на территории Крыма. Также Андреасян якобы принимал участие в информационных провокациях против Киева.