Михалков прокомментировал объявление в розыск на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Народный артист России и режиссер Никита Михалков прокомментировал в своем телеграм-канале новость о том, что его разыскивают на Украине.

Во вторник, 1 июля, сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила актера в розыск. Кроме того, он был внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Михалков удивился "приступу летаргического сна" российских СМИ, которые распространили эту информацию. Режиссер напомнил, что на Украине его разыскивают с 2022 года, и 5 марта того же года он уже комментировал ситуацию.

В своей публикации Михалков повторил заявление, сделанное три года назад. В частности, он подчеркнул, что "решение объявить в международный розыск художника из другой страны только за то, что он думает не так, как кому-то хочется, в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц".

Ранее СБУ объявила в розыск российского блогера Дмитрия Пучкова, известного как Гоблин. Вдобавок Винницкий городской суд заочно приговорил его к 10 годам заключения, признав виновным в посягательстве на территориальную целостность страны.