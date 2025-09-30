Лыжник Большунов внесен в базу "Миротворца"

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Трехкратный победитель Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Большунов внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец", передает ТАСС.

Причиной, как указывает упомянутый ресурс, стала поддержка российским спортсменом специальной военной операции. Ему также вменяют в вину покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Экстремистский сайт "Миротворец" заработал в 2014 году. На нем стали собирать данные людей, посещавших Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвавших негативную оценку создателей ресурса.

В сентябре текущего года в базу "Миротворца" попали футболист Артем Дзюба, исполнительница песни "Матушка" Татьяна Куртукова, а также пятилетний ребенок из России. Юный россиянин, по мнению владельцев сайта, намеренно допустил нарушение при пересечении государственной границы Украины.

