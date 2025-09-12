Исполнительница песни "Матушка" Куртукова попала в базу "Миротворца"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Исполнительница песни "Матушка" Татьяна Куртукова попала в базу экстремистского сайта "Миротворец". Данные указаны в соответствующем ресурсе.

На сайте утверждается, что певица была внесена в базу за поддержку СВО, а также по обвинению в "пропаганде" военной операции и "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Кроме того, отмечается, что артистка принимала участие в мероприятиях, направленных на "героизацию российских военных". Например, выступала в новогодней программе "Голубой огонек", где спела вместе с музыкантом Олегом Газмановым.

Данные Куртуковой появились в базе в четверг, 11 сентября.

Ранее в базу "Миротворца" был внесен 5-летниий россиянин. На сайте указано, что ребенок, родившийся 23 мая 2020 года, якобы намеренно допустил нарушение государственной границы Украины.

