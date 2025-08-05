Четырехлетний ребенок из России внесен в базу "Миротворца"

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Четырехлетний ребенок попал в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец", сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта.

Ребенка 2020 года рождения обвинили в сознательных нарушениях при посещении территории РФ, которую Киев считает своей. В базу он попал за поездку из Ростовской области в Луганскую Народную Республику (ЛНР) через пункт пропуска Новошахтинск.

В карточке указано имя, дата рождения и предполагаемые даты пересечения границы. Кроме того, в базу внесены сведения о документах и номере автомобиля, на котором перевозили ребенка.

Ранее в базу "Миротворца" за пропаганду "войны" и "российского фашизма, нацизма и антисемитизма", а также за "поддержку российской агрессии" был внесен рэпер Георгий Гергерт, известный под псевдонимом Icegergert.

В базу также внесли блогера Влада Бумагу. Его обвинили в участии в мероприятиях по поддержанию информационной политики России и распространению российской пропаганды.

