Рэпер Тимати заявил, что СБУ может "искать его в клубе"

Рэпер Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) может "искать его в клубе". Об этом артист написал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

8 сентября СБУ объявила Тимати в розыск. Данные исполнителя были внесены в базу ведомства еще в июле. Тимати предъявлено заочное обвинение в нарушении порядка въезда на Украину. Также ему вменяется посягательство на независимость и территориальную целостность страны. Кроме того, рэпер был внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец".

"Если я нужен тебе, ищи меня в клубе!" – отреагировал рэпер на объявление в розыск.

Ранее служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения главе Чечни Рамзану Кадырову. Следователи заочно сообщили Кадырову о подозрении по статье 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Кроме того, российский актер Юрий Колокольников, известный по ролям в фильме "Довод" и сериале "Игра престолов", был внесен в список угроз национальной безопасности Украины.