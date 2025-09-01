СБУ заочно предъявила обвинения главе Чечни Кадырову

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что следователи заочно сообщили Кадырову о подозрении по статье 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

При этом СБУ объявила Кадырова в розыск еще в ноябре 2022 года. Спецслужбы хотели привлечь политика по двум статьям, в том числе за ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий. По украинским законам, за это предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Кадыров отреагировал на объявление его в розыск, заявив, что СБУ не может его найти, хотя он продолжает находиться в Грозном. Он также предложил украинской стороне назвать время и место встречи.

