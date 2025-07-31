Кадыров опубликовал пост о врагах и скорой победе

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором написал о "врагах за нашими спинами", переменах в себе, а также о скорой победе над противником.

По словам Кадырова, враги продолжают строить свои планы, плести интриги и мечтать, чтобы "мы сломались".

"Он не может спать, поскольку тревожит одно: мы все еще здесь. Мы не исчезли, не упали на колени, не стали умолять. Мы просто стали другими – хладнокровными, молчаливыми, собранными. И вы давно не видели, чтобы я смеялся. Потому что это уже не то время. Я не смеюсь – я жду. Я смотрю. Я запоминаю", – написал глава Чечни.

Кадыров добавил, что в каждом из нас есть то, чего врагу никогда не купить, не украсть и не придумать.

"Это честь. Это верность. Это память о тех, кто отдал все, чтобы мы сегодня были. Это корни, уходящие глубоко в землю, и взгляд, устремленный в небо. Нас не сломать – не потому, что мы неуязвимы, а потому, что мы не отступаем", – подчеркнул он.

Глава Чечни убежден, что победа уже "не за горами", сколько бы противник не продолжал строить свои планы.

Ранее Кадыров прокомментировал информацию о своей смерти, ответив недоброжелателям, что они не дождутся. Как указал глава Чечни, те считают, что если человек не появляется на совещании, то он при смерти или умер.

Владимир Путин заявлял, что Кадыров может гордиться результатами развития Чечни за последние годы. Также глава государства отмечал, что российские солдаты, прошедшие подготовку в республике, блестяще воюют в зоне спецоперации.