Кадыров ответил на слухи о своей смерти

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о своей смерти, ответив недоброжелателям, что они не дождутся. Об этом он сказал на видео, размещенном в телеграм-канале.

"Обращаюсь к тем, кто пишет дешевые вещи – мы живы... Наша идеология – это путь нашего первого президента, и ни на секунду мы не сворачивали с этого пути... Если система хорошо поставлена – нет необходимости проводить каждый день совещания, достаточно позвать к себе или позвонить, дать любое поручение – вот такая система у нас", – отметил Кадыров.

Как указал глава Чечни, недоброжелатели считают, что если человек не появляется на совещании, то он при смерти или умер.

Ранее Кадыров прокомментировал слухи о том, что он может в скором времени уйти в отставку. По его словам, он сам попросит об освобождении от должности. При этом Кадыров выразил уверенность, что следующий глава Чечни будет иметь собственное видение и предлагать новые инициативы по развитию региона.

