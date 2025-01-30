Чеченский министр Дудаев опроверг заявления о пропаже Кадырова

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Министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг сообщения о якобы пропаже главы республики Рамзана Кадырова из информационного поля. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на телеграм-канал Дудаева.

Чеченский министр отметил, что слухи являются вбросом, который распространяют недоброжелатели.

"Этого никогда не было и вот опять повторяется", – сказал Дудаев.

Он также указал, что с начала этого года Кадыров приступил к активной работе. Ни о какой "пропаже" речи не идет, добавил министр.

Ранее глава Чечни анонсировал выплаты семьям, в которых родились дети 31 декабря и были названы в честь национальных героев. По его данным, в указанный день на свет появились 222 ребенка, из которых 180 – мальчики. Таким образом, родители 180 малышей получат по 500 тысяч рублей. Наиболее популярными именами среди новорожденных стали Ахмат, Байсангур и Шейх-Мансур.