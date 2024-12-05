Песков не стал комментировать слова Кадырова в адрес глав СК и МВД

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес руководителя СК РФ Александра Бастрыкина и главы МВД Владимира Колокольцева.

"Если кто-то посчитает необходимым давать оценки – они дадут оценку", – ответил политик.

Кадыров во время своей прямой линии прокомментировал дело подростка Муслима Мурдиева, задержанного после драки в столице. Он раскритиковал глав МВД и СК за некачественное выполнение своих обязанностей и посчитал, что они сидят не на своих местах.

Также глава Чечни заметил, что по приказу Колокольцева якобы избивают и выгоняют из страны приезжих, из-за чего с РФ никто не хочет дружить. Он заключил, что "Всевышний обязательно их накажет".

На прямую линию Кадыров приехал на трофейном БМП, захваченном в зоне СВО. Вместе с собой он привез украинских пленных, четверо из которых оказались из одной штурмовой бригады, костяк которой составляют националисты из полка "Азов" (признан террористическим и экстремистским, а также запрещен в РФ).

