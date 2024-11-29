Кадыров опубликовал изображение Путина на троне с медалями и в эполетах

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале изображение Владимира Путина на троне с медалями и в эполетах.

"Россия – мощь!" – подписал глава республики.

Картинка, вероятно, сгенерирована нейросетью. Одежда Путина представляет собой смесь европейских и восточных традиций. На фоне играет музыкальная композиция и содержится цитата российского лидера.

"Вы хотите воевать с Россией? Вы даже не успеете глазом моргнуть", – говорится в видео.

Ранее Путин назвал ракету средней дальности "Орешник" надежным гарантом территориальной целостности и суверенитета России. По словам российского лидера, достигнутые результаты и скорость разработки снаряда вызывают гордость и восхищение.

Президент подчеркивал, что "Орешник" – это не просто эффективное гиперзвуковое оружие. Использование этого оружия может быть сопоставимо по эффекту с оружием стратегического назначения.

