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Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал на прямую линию на БМП с украинскими пленными, пишет RT.

Он также привез с собой трофейную боевую технику, захваченную в зоне СВО.

Четверо из пленных оказались из 3-й штурмовой бригады ВСУ, костяк которой составляют идейные фашисты из полка "Азов" (признан в РФ террористическим и экстремистским, запрещен), сказано в материале.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список из 630 украинских пленных. По ее словам, Киев не желает включать их в список для обмена.

Москалькова отметила, что украинская сторона продолжает затягивать российско-украинский обмен пленными. Киев не соглашается забирать украинских военных, которые более года содержатся в России.