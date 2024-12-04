04 декабря, 20:01Политика
Кадыров прибыл на прямую линию на БМП и с украинскими пленными
Фото: vk.ru/@groznytv
Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал на прямую линию на БМП с украинскими пленными, пишет RT.
Он также привез с собой трофейную боевую технику, захваченную в зоне СВО.
Четверо из пленных оказались из 3-й штурмовой бригады ВСУ, костяк которой составляют идейные фашисты из полка "Азов" (признан в РФ террористическим и экстремистским, запрещен), сказано в материале.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список из 630 украинских пленных. По ее словам, Киев не желает включать их в список для обмена.
Москалькова отметила, что украинская сторона продолжает затягивать российско-украинский обмен пленными. Киев не соглашается забирать украинских военных, которые более года содержатся в России.