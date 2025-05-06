Кадыров прокомментировал слухи о своей отставке

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о том, что он может в скором времени уйти в отставку. Об этом сообщает ИА "Чечня сегодня".

"Сам прошу, чтобы меня освободили от должности. <...> Надеюсь, что мою просьбу поддержат", – сказал глава республики.

При этом Кадыров не уточнил, к кому именно обратился с соответствующей просьбой.

Кроме того, он выразил уверенность, что следующий глава Чечни будет иметь собственное видение и предлагать новые инициативы по развитию региона.

Ранее сын Кадырова – 17-летний Адам стал секретарем Совбеза Чечни. До этого он также стал членом Арабского арбитражного суда и в составе делегации региона посетил Египет.

Кроме того, Кадыров-младший вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта. Сертификат был вручен ему во время проведения турнира по ММА АСА 180 в Грозном.