Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 04:57

Политика

Рэпер Тимати объявлен в розыск на Украине

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск рэпера Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов. – Прим. ред.). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинских органов власти.

Уточняется, что данные исполнителя были внесены в базу СБУ 1 июля 2025 года. Тимати предъявлено заочное обвинение в нарушении порядка въезда на Украину. Также ему вменяется посягательство на независимость и территориальную целостность страны.

Кроме того, рэпер был внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Ранее МВД Украины объявило в розыск депутата Госдумы Анатолия Вассермана. При этом в 2023 году суд заочно приговорил его к 15 годам тюрьмы за посягательство на территориальную целостность украинского государства.

Читайте также


политикашоу-бизнес

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика