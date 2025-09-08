Рэпер Тимати объявлен в розыск на Украине

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск рэпера Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов. – Прим. ред.). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинских органов власти.

Уточняется, что данные исполнителя были внесены в базу СБУ 1 июля 2025 года. Тимати предъявлено заочное обвинение в нарушении порядка въезда на Украину. Также ему вменяется посягательство на независимость и территориальную целостность страны.

Кроме того, рэпер был внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Ранее МВД Украины объявило в розыск депутата Госдумы Анатолия Вассермана. При этом в 2023 году суд заочно приговорил его к 15 годам тюрьмы за посягательство на территориальную целостность украинского государства.